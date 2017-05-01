Бекстрём: «Вашингтону» нужно больше бросать по воротам, создавать помехи вратарю

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём после поражения от «Питтсбург Пингвинз» во втором матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли — 2017 (2:6, 0-2) отметил, что его команде нужно больше бросать по воротам соперника.



«Теперь всё внимание — третьему матчу. Надо больше бросать по воротам, создавать больше помех вратарю. Нам нужно извлечь уроки из сегодняшнего матча. Мы должны играть лучше. В первую очередь это касается реализации моментов», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт НХЛ.