«Нэшвилл» вышел вперёд в серии с «Сент-Луисом»

«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в третьем матче полуфинала Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Нэшвилла» отличились Райан Эллис (11-я минута), Коди Маклеод (23) и Роман Йози (55). За «Сент-Луис» гол забил Александер Стин (33). Российские нападающие «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев отыграли 19 и 6 минут соответственно.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Предаторз».