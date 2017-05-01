Гол Слепышева не спас «Эдмонтон» от поражения в 3-м матче серии с «Анахаймом»

«Анахайм Дакс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в третьем матче полуфинала Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

В составе «Дакс» дубль оформил Якоб Сильверберг (6-я и 45-я минуты), ещё по голу забили Рикард Раккель (1), Райан Гецлаф (12), Крис Вагнер (30) и Райан Кеслер (51). За «Ойлерз» отличились Патрик Марун (20), Антон Слепышев (22) и Коннор Макдэвид (29).

Таким образом, «Анахайм» сократил отставание в серии, счёт — 2-1 в пользу «Эдмонтона».