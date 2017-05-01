Окулов: приходится перейти в другой клуб, но я никогда не забуду «Сибирь»

Нападающий «Сибири» Константин Окулов, который в результате обмена переходит в ЦСКА, выступил с заявлением на официальном сайте новосибирского клуба.

«Это очень непростой переход для меня лично, но это жизнь. Так получается, что приходится перейти в другой клуб. Я с шести лет на ЛДС «Сибирь», я начинал тут… Я влюбился в вас, нашего болельщика, то, что вы творили, когда начиналась игра, – это не описать словами. Хочется сказать большое спасибо всем, кто помогал мне и поддерживал все эти годы.

Мне удалось поиграть в Канаде, там тоже много людей ходит на игры, но то, что делаете вы, – это невероятно. В этом сезоне даже в трудные моменты вы поддерживали нас, надеюсь что и дальше, как бы ни было тяжело, вы будете рядом с клубом. Надеюсь, что у «Сибири» всё будет хорошо и команда будет расти, несмотря ни на какие преграды. Я всегда буду с радостью возвращаться в Новосибирск и никогда не забуду свой родной клуб, потому что знаю, что без него у меня ничего бы не было", — сказал Окулов.

Константин Окулов — воспитанник «Сибири». В 109 играх в КХЛ 22-летний нападающий набрал набрал 35 (19+16) очков. В минувшем сезоне новичок ЦСКА провёл шесть матчей за сборную России на Евротуре.