«Авангард» продлил контракт с Мартыновым на два года

Омский «Авангард» подписал новый контракт с защитником Егором Мартыновым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два года.

«Мы довольны прогрессом Егора Мартынова. Защитник оправдал ожидания, играл стабильно и надёжно, о чём говорит лучший показатель полезности среди всех игроков команды за сезон — "+24". Верим, что в предстоящем чемпионате Егор станет одним из лидеров «Авангарда» не только на льду, но и в раздевалке», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев.

В прошедшем сезоне Мартынов провёл 62 матча, в которых набрал 24 (4+20) очка.