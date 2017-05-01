Ягр хочет подписать очередной однолетний контракт

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал возможное подписание нового контракта с форвардом Яромиром Ягром. 1 июля 45-летний чешский хоккеист может стать неограниченно свободным агентом. Последние шесть лет Ягр подписывал контракты только на один год.

«Он хочет контракт только на один год. Он серьёзно относится к делу и не хочет никого ставить в неудобное положение», — сказал Тэллон.

Ранее появились сведения, что встреча представителей «Пантерз» с Петром Свободой, агентом Ягра, состоится во время чемпионата мира. Ягр участвовать в нём не будет. В минувшем сезоне чешский игрок набрал 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата и вышел на второе место по количеству очков в НХЛ (1914).