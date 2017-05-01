«Локомотив» продлил контракты с Авериным, Апальковым и ещё 3 игроками

«Локомотив» заключил новое двухлетнее одностороннее соглашение с нападающим Егором Авериным. Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Также сообщается, что квалификационные предложения на два года от ярославского клуба приняли: одностороннее – форвард Даниил Апальков, двусторонние – защитники Роман Манухов, Никита Черепанов и Платон Прохоров.

На счету Апалькова в минувшем сезоне 17 (7+10) очков в 53 матчах регулярного чемпионата и 3 (2+1) — в 15 играх плей-офф. Аверин набрал 16 (4+12) очков в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 10 (4+6) — в 15 матчах плей-офф.