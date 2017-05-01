«Йокерит» расторг контракт с защитником Яаколой

Финский хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» и защитник Топи Яакола расторгли контракт. Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Действие контракта между игроком и финским клубом прекращено по соглашению сторон.

33-летний хоккеист провёл в составе финской команды три сезона. В сезоне-2016/17 он набрал 19 (3+16) очков за 55 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В четырёх матчах розыгрыша Кубка Гагарина на счету игрока 2 (0+2) очка.