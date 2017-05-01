Ярвинен, Беллемор и Поникаровский остаются в «Куньлуне»

«Куньлунь» сообщил, что три хоккеиста китайской команды Континентальной хоккейной лиги останутся в клубе. Речь идёт о защитниках Йоонасе Ярвинене, Бретте Беллеморе и нападающем Алексее Поникаровском.

Ярвинен в сезоне-2016/17 набрал 11 (4+7) очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-1» и 1 (0+1) очко в 5 матчах плей-офф при показателе полезности «-2».

На счету Белльмора 15 (4+11) очков в 59 матчах «регулярки» при нулевом показателе полезности, в плей-офф он набрал 1 (0+1) очко в 5 матчах при показателе полезности «-1».

Поникаровский провёл в регулярном чемпионате КХЛ 52 матча и набрал в них 14 (7+7) очков при показателе полезности «-3». В плей-офф на счету игрока 1 (0+1) очко в 5 матчах при показателе полезности «-1».