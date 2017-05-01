Коваленко: профсоюз готов защищать интересы судей во взаимодействии с КХЛ

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал о последних событиях в жизни организации.

«На прошедшей неделе в Москве состоялась торжественная церемония закрытия сезона ВХЛ,. Прошедший сезон ВХЛ получился качественным не только со спортивной точки зрения, не только в плане плотности результатов в плей-офф, которым мы можем позавидовать в КХЛ. На наш взгляд, ВХЛ сделала шаг вперёд и в организационном плане.

Да, проблем в лиге немало. Всем известна кризисная финансовая ситуация с хоккейным клубом Твери, есть задолженности не только у клубов ВХЛ, но даже в МХЛ-Б, где суммы по меркам КХЛ и даже ВХЛ очень скромные. Впрочем, и КХЛ несколько дней назад официально признала задолженности в ряде своих клубов. Что касается ВХЛ, то там за ситуацией внимательно следит наш представитель Вадим Аверкин, который на постоянной связи с игроками. Летом Аверкину предстоит турне по всем клубам ВХЛ, после которого мы официально подведём итоги сезона в этой лиге.

Проблемы у судей? Несколько лет назад у нас были активные переговоры с представителями арбитров. В частности, они просили меня, грубо говоря, пробить гарантированные контракты в КХЛ со всеми судьями лиги. Этот вопрос профсоюз в свою очередь обсудил в КХЛ, которая сообщила о готовности предоставить гарантированные договоры двум-трём ведущим арбитрам. Тогда наш судейский корпус такая квота не устроила, арбитры пошли своим путём — попытались создать свою профсоюзную организацию, закрылись в своей квартире. Но этот шаг не оказался эффективным. В итоге в последние годы у российских арбитров, к сожалению, возникает масса проблем. Например, все мы читали, как в этом сезоне жёстко критиковали их работу. Надо делать выводы.

Профсоюз оставляет свои двери открытыми для арбитров. Готовы судей, важнейших участников хоккейного процесса, представлять, защищать их правовые интересы во взаимодействии с КХЛ», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.