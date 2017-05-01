Вайсфельд: от Паршина в «Салавате» ждали большего, у Соина скомканный сезон

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал изменения в составе клуба.

«Мы приняли решение не подписывать новых контрактов с рядом хоккеистов. У Соина из-за травм получился скомканный сезон. Непонятно, в каком он будет состоянии. Что касается Паршина, то мы ждали от него большего. Лепистё не будем продлевать, так как израсходован лимит на легионеров. Нестеров и Макаров? Мы посчитали, что возьмём на эти позиции других людей», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.