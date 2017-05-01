Срок контракта Трямкина с «Автомобилистом» составит три сезона

Директор екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о сроке контракта бывшего защитника «Ванкувер Кэнакс» Никиты Трямкина.

«По мере того, как проводится регистрация документов по всем приходящим новичкам, мы тогда сможем давать официальные комментарии. На сегодняшний день я могу только сказать, что у нас подписан контракт с Никитой Трямкиным на три сезона.

С ним были весь сезон на связи, в принципе ещё до этого с ним по-добру расстались, оказывали содействие в подготовке к сезону, давали понять, что он остаётся частью нашей команды, даже выступая за океаном. Очень рады, что наш воспитанник будет вновь выступать за нас, получив хороший опыт в НХЛ», — сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.