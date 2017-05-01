Суббэн: защитники «Нэшвилла» могут поддержать атаку

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн прокомментировал победу над «Сент-Луис Блюз» (3:1) в третьем матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (2-1).

«У нас много защитников, которые хорошо катаются и владеют шайбой. Они могут поддержать атаку, разыграть комбинацию, найти место для броска. Кроме того, у нас замечательные нападающие, которые могут сыграть, обмануть, найти пасом открытого защитника. Так надо играть и дальше.

Что касается соперника, то они бились, мы знаем, что они не сдаются. Их сложно деморализовать. Они всегда будут играть в свой хоккей и постараются переиграть нас», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

12 из 13 последних шайб «Нэшвилла» в плей-офф были заброшены с участием защитников.