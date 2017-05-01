Стин: мне нравится ритм и менталитет «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Александр Стин прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» (1:3) во втором матче серии розыгрыша Кубка Стэнли. Команда уступает в серии со счётом 1-2.

«Играют две крепкие команды. Я знал, что серия обещает быть тяжёлой. Не думаю, что кто-то разочарован. Мы уступали и выходили вперёд. Особенно мне понравилось, как мы играли во второй половине матча. Это плей-офф. Мне нравится наш ритм, наш менталитет», — цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.