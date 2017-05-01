«Каролина» в ближайшие дни начнёт переговоры с вратарём Дарлингом

«Каролина Харрикейнз» намерена заключить новый контракт с вратарём Скоттом Дарлингом. Права на хоккеиста клуб выменял у «Чикаго Блэкхоукс». Однако вратарь может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

«В этом обмене есть немножко от азартных игр. Но мы посчитали, что оно того стоит. Мы собирали драфт-пики, и 10 всё ещё осталось. Стоило рискнуть», – сказал генеральный менеджер «Каролины» Рон Фрэнсис.

Функционер в первые дни следующей недели начнёт переговоры с агентом Дарлинга Мэттом Китором.