Хоккеисты школы ЦСКА выиграли золотые медали в трёх возрастных категориях

28 апреля две команды детской школы ЦСКА победили в финальных матчах первенства России среди юношей.

«Армейцы» 2001 года рождения под руководством Александра Левицкого боролись за медали в Казани и оказались сильнее своих сверстников из московского «Динамо» – 4:1. В Самаре проходило «армейское» дерби (2004 г.р.), итогом которого стала крупная победа москвичей во главе с тренером Владимиром Крамским над петербуржцами – 8:1. Согласно регламенту соревнований команды, занявшие первое место в своих возрастных категориях, награждаются кубком победителя первенства России и золотыми медалями.

Также хоккеисты «армейской» школы 2006 года выиграли Суперфинал Кубка «Газпромнефти» у уфимских сверстников. Турнир проходил в Омске.