Вратарь Печурский будет обменян из «Амура»

Первый вице-президент хабаровского «Амура» Александр Филиппенко сообщил, что вратарь команды Александр Печурский будет обменян в другой клуб по собственному желанию.

«У нас состоится обмен с участием Печурского. В какой клуб мы его обменяем? Мы занимаемся этим вопросом. Сейчас мы активно ведём переговоры. Об этом нас попросил Саша, ему хочется играть. Учитывая, что у нас Юха Метсола прочно занял позицию первого вратаря, ему тяжело уже два года быть дублёром, ведь у него самый игровой возраст. Что касается позиции легионера, у нас одна вакансия есть, мы тщательно ищем, подбираем», — сказал Филиппенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.