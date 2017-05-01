ХК «Сочи» продлил контракт с защитником Мамкиным

ХК «Сочи» заключил с защитником Михаилом Мамкиным новый односторонний контракт. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

Хоккеист принял участие во всех матчах команды в чемпионате-2016/17, а также стал третьим бомбардиром среди игроков своего амплуа. В его активе 15 (3+12) очков при показателе полезности «+4» и среднем игровом времени 20 минут и 36 секунд.

Ранее продлили контракты с клубом вратари Константин Барулин, Дмитрий Шикин, защитники Юрий Александров, Руслан Педан и форвард Эрик О’Делл.