СКА выменял у ЦСКА Д. Квартальнова, а также права на Кучерова и Якупова

СКА выменял у ЦСКА нападающего Данилу Квартальнова, а также права на форвардов Никиту Кучерова и Наиля Якупова. Взамен московский клуб получит права на защитника «Бэйкерсфилда» (АХЛ) Давида Мусила и форварда «Вашингтона» Маркус Юханссона.

19-летний Данила Квартальнов в текущем сезоне провёл 16 матчей в регулярном чемпионате за ЦСКА и отметился двумя голевыми передачами.

Никита Кучеров в настоящее время выступает за клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ российский хоккеист набрал 85 (40+45) очков. В гонке снайперов Кучеров с 40 шайбами разделил второе место с Остоном Мэттьюсом («Торонто Мэйпл Лифс»), а в гонке бомбардиров разделил пятое место с Брэдом Маршаном («Бостон Брюинз»).

Наиль Якупов является игроком «Сент-Луиз Блюз». В нынешнем сезоне провёл 40 матчей в НХЛ и отметился 9 (3+6) очками.