Очередным новичком «Торпедо» стал форвард Михаил Жуков

Как стало известно «Чемпионату», экс-форвард нижнекамского «Нефтехимика» Михаил Жуков продолжит карьеру в нижегородском «Торпедо».
В прошлом сезоне 32-летний форвард сыграл 34 матча за казанский «Ак Барс» и 6 за нижнекамский «Нефтехимик» в Континентальной хоккейной лиге. В этих матчах новичок нижегородцев набрал 11 (1+10) очков.
Всего в Континентальной хоккейной лиге новичок нижегородской команды набрал 153 (51+102) очка в 437 матчах. Жуков является обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».
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