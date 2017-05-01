Нападающий Капризов перешёл из «Салавата Юлаева» в ЦСКА

Форвард Кирилл Капризов перешёл из «Салавата Юлаева» в ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе московского клуба Континентальной хоккейной лиги. Также в ЦСКА возвращается 23-летний нападающий Вадим Перескоков, который прошлый сезон провёл в «Куньлуне».

В сезоне-2016/17 20-летний Капризов провёл 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 42 (20+22) очка при показателе полезности «+9». В плей-офф на счету игрока три гола в пяти матчах при показателе полезности «-1».

Перескоков набрал 5 (1+4) очка в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-3» и 1 (0+1) очко в 3 матчах плей-офф при показателе полезности «0».