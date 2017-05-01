СКА подтвердил переход Комарова

Хоккейный клуб СКА официально объявил о подписании контракта с нападающим Виктором Комаровым. Об этом информирует официальный сайт питерского клуба Континентальной хоккейной лиги.
Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. Два минувших сезона форвард провёл в тольяттинской «Ладе», набрав 36 очков в 96 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
30 апреля контракт 23-летнего Комарова с «Ладой» закончился, и он приобрёл статус неограниченно свободного агента, так как не получил квалификационного предложения.
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