СКА подтвердил переход Комарова

Хоккейный клуб СКА официально объявил о подписании контракта с нападающим Виктором Комаровым. Об этом информирует официальный сайт питерского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. Два минувших сезона форвард провёл в тольяттинской «Ладе», набрав 36 очков в 96 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

30 апреля контракт 23-летнего Комарова с «Ладой» закончился, и он приобрёл статус неограниченно свободного агента, так как не получил квалификационного предложения.