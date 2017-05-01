«Северсталь» подписала контракт с Магариловым и ведёт переговоры с Трубачёвым

«Северсталь» ведёт переговоры с нападающим Юрием Трубачёвым о новом контракте. Об этом в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным сообщил генеральный менеджер череповецкого клуба Валерий Зелепукин.

«На данный момент Юрий Трубачёв – неограниченно свободный агент, и с ним ведутся переговоры. Что касается легионеров, то у нас есть одна вакансия, и там уже есть круг претендентов. Будем выбирать», — сказал Зелепукин.

В прошедшем сезоне Трубачёв сыграл 59 матчей, в которых забросил 7 шайб и сделал 20 результативных передач.

Также клуб подписал контракт на следующий сезон с вратарём Сергеем Магариловым. Магарилов играл за череповецкий клуб в сезонах-2014/15 и 2015/16. За команду он провёл 32 встречи, в которых она одержала семь побед, отразив при этом 88,5% бросков. В среднем Магарилов пропускал по 3,02 шайбы за матч.