Лучший снайпер Экстралиги-2017 Кубалик может перейти в «Салават Юлаев»

Нападающий Доминик Кубалик расторг контракт с «Плзенем». Ожидается, что хоккеист подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым».

«В контракте Доминика есть пункт, согласно которому он может уехать за границу. Кубалик хочет попробовать силы в Континентальной хоккейной лиге», — цитирует официальный сайт чешского клуба генменеджера «Плзеня» Томаша Власака.

В сезоне-2016/17 Кубалик провёл 51 матч в регулярном чемпионате Экстралиги и набрал в них 48 (29+19) очков. В плей-офф на счету игрока 5 (3+2) очков в 11 матчах. Кубалик два сезона подряд стал лучшим снайпером Экстралиги — 25 голов и 29 голов.