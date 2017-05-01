Дмитрий Сёмин и Михаил Бирюков стали новичками «Витязя», Сятери покинул команду

Голкипер Михаил Бирюков и форвард Дмитрий Сёмин стали новичками подмосковного «Витязя», сообщил президент клуба Михаил Головков. Контракты с хоккеистами подписаны на два сезона.

«Могу подтвердить, что подписали контракты с Сёминым и Бирюковыми, срок соглашений – два сезона. Сятери не будет в нашей команде, мы вели переговоры о продлении контракта, но не пришли к общему знаменателю», — сказал Головков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

В прошлом сезоне 33-летний Сёмин сыграл 65 матчей за «Торпедо», в которых набрал 36 (14+22). Бирюков выступал за новокузнецкий «Металлург» и «Торпедо», суммарно сыграв 32 матча в регулярном чемпионате и плей-офф.