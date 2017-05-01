Кирилл Воробьёв и Вадим Хлопотов вернулись в ЦСКА

Хоккейные клубы ЦСКА и «Сибирь» произвели обмен. В московскую команду перешли нападающие Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов. Также в ЦСКА возвращаются защитник Кирилл Воробьёв и нападающий Вадим Хлопотов. В новосибирирский клуб переходит нападающий Александр Шаров; также «Сибирь» получит денежную компенсацию.

Шумаков в сезоне-2016/17 провёл за «Сибирь» 54 матча, в которых он набрал 37 (16+21) очков. Шалунов в 49 встречах набрал 37 (19+18) очков. На счету Окулова – 28 (17+11) очков в 59 играх. Все три игрока по ходу сезона вызывались в сборную России для участия в матчах Евротура.

Воробьёв в сезоне-2016/17 провёл 51 игру в КХЛ за «Сибирь» и «Торпедо». На счету 22-летнего защитника 8 (4+4) очков при 79 минутах штрафа и показателе полезности «+9».

23-летний Хлопотов перешёл из ЦСКА в «Сибирь» по ходу сезона. На счету игрока 2 (0+2) очка в 23 матчах в КХЛ и 6 (1+5) очков в 20 встречах за чеховскую «Звезду» в ВХЛ.

Шаров минувший сезон провёл в ВХЛ за «Звезду». В 43 матчах регулярного чемпионата Александр набрал 25 (7+18) очков, а в 5 матчах плей-офф отметился двумя шайбами и одной результативной передачей.