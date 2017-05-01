СКА проведёт переговоры с Дадоновым и Шипачёвым после чемпионата мира

Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о переговорах с Вадимом Шипачёвым, Евгением Дадоновым и Ильёй Ковальчуком о продлении контрактов с петербургским клубом.

«Ребята сконцентрированы на игре в сборной, после чемпионата мира, думаю, быстро обо всём договоримся. Илья Ковальчук сейчас отдыхает после операции. Думаю, у Ильи есть мечта сыграть на Олимпиаде. Надеемся, что Шипачёв, Дадонов и Ковальчук в олимпийский год будут играть за СКА», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.