Брагин: перспективы Капризова в ЦСКА туманны

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин отметил, что будущее нападающего Кирилла Капризова в ЦСКА прогнозировать очень сложно.

«Сложно оценивать данный переход. Мы не знаем, кто будет главным тренером. Перспективы Кирилла туманны, потому что многое будет зависеть от тренера, сколько игрового времени он будет предоставлять нападающему и какая роль у него будет, поэтому сейчас бесполезно комментировать. Слухи шли давно, это свершилось», — передаёт слова главного тренера национальной команды ТАСС.

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