Вратарь Проскуряков стал игроком «Югры»

Хоккейный клуб «Югра» заключил контракт с вратарём Ильёй Проскуряковым. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на год.

В КХЛ вратарь выступал за «Магнитку», ЦСКА, «Трактор», «Адмирал» и «Торпедо». В минувшем регулярном чемпионате КХЛ хоккеист сыграл 50 матчей, одержал 24 победы в основное время, из них — 7 сухих. В среднем пропускал за игру 1,74 шайбы, процент отражённых бросков — 92,7. Проскуряков стал первым вратарём в истории КХЛ, забившим гол.