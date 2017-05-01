КХЛ опубликовала списки свободных агентов

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала списки свободных агентов.

Список неограниченно свободных агентов Континентальной хоккейной лиги доступен здесь.

Со списком ограниченно свободных агентов Континентальной хоккейной лиги можно ознакомиться здесь.

Также Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте обнародовала список хоккеистов, не вышедших на рынок свободных агентов.

30 апреля истёк срок контрактов игроков КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, ВХЛ ВХЛ Б и НХМЛ на сезон-2016/17.