Нападающий Коукал перешёл из «Автомобилиста» в «Маунтфилд»

Нападающий Петр Коукал стал игроком чешского хоккейного клуба «Маунтфилд». Об этом информирует официальный сайт чешской команды.

Хоккеист известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге за «Нефтехимик», «Йокерит» и «Автомобилист». В сезоне-2016/17 хоккеист провёл за уральскую команду 56 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 24 (12+12) очка при показателе полезности «-4». Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги Коукал набрал 156 очков в 289 матчах.