Ларионов: Якупов хочет продолжить карьеру в НХЛ, все его мысли об игре в Америке

Хоккейный агент Игорь Ларионов, представляющий интересы форварда клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Наиля Якупова, прокомментировал обмен прав на своего клиента в КХЛ из ЦСКА в СКА.

«У Наиля Якупова летом заканчивается контракт с «Сент-Луисом». Но его планы таковы, что он хочет продолжить карьеру в НХЛ. Да, в КХЛ права перешли из ЦСКА в СКА. В данной ситуации я не вижу оснований смотреть назад. Кстати, Наиль перенёс успешную операцию на колено. И все его мысли играть здесь, в Северной Америке. Других мыслей нет», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне Якупов провёл 40 матчей в НХЛ и отметился 9 (3+6) очками.

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