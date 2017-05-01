Мёрфи — капитан сборной США на ЧМ-2017, Нельсон и Ларкин — ассистенты

Защитник «Аризоны Койотс» Коннор Мёрфи назначен капитаном сборной США на чемпионате мира. Об этом информирует американская федерация хоккея.
Ассистентами капитана американской национальной сборной стали нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон и форвард «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин.
В сезоне-2016/17 Мёрфи провёл 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них 17 (2+15) очков. На счету Нельсона 45 (20+25) очков в 81 матче. Ларкин в сезоне-2016/17 провёл 80 матчей и набрал в них 32 (17+15) очка.
Гид по ЧМ-2017. Всё, что нужно знать о мировом форуме в Кёльне и Париже
Билеты, расписание, формула турнира, арены, проживание – что нужно знать о ЧМ-2017 и во сколько вам обойдётся поездка в Кёльн и Париж.