Гецлаф приблизился к рекорду Селянне по голам в истории «Анахайма»

Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф в матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3) сделал голевую передачу, забросил шайбу и был признан второй звездой матча.

Канадский хоккеист забил свой 34-й гол в матчах розыгрыша Кубка Стэнли, приблизившись к рекордсмену «Дакс» Теему Селянне, на счету которого 35 шайб. В семи матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли Гецлаф набрал 9 (5+4) очков и вошёл в топ-5 гонки бомбардиров.

Калифорнийская команда уступает в серии со счётом 1-2.