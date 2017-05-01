Генменеджер «Филадельфии»: надеюсь, это поворотный момент

Генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Рон Хекстолл поделился надеждами на будущее в свете получения клубом права на выбор второго номера в первом раунде драфта-2017. Пенсильванская команда по результатам лотереи получила это право.

«В этом сезоне нам помногу не везло. Надеюсь, это поворотный момент, после которого что-то изменится. Это важная точка для нашего клуба. Мы, конечно, собираемся взять очень хорошего хоккеиста. Надеюсь, годы спустя будем вспоминать этот момент как поворотный», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.