Вратарь Никита Беспалов продлил контракт со «Спартаком» на один год

Вратарь Никита Беспалов заключил новый контракт со «Спартаком», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2018 года.

29-летний голкипер выступает за красно-белых с сезона-2016/17. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 25 матчей, в которых одержал 8 побед с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 2,03.

Кроме того, «Спартак» по обоюдному согласию расторг контракты с Игорем Лапшовым, Степаном Беловым и Иваном Петиным, а также принял решение не предлагать новые соглашения Воробьёву, Жаворонкову, Пушкарёву, Складниченко, Смирнову, Чибиряеву и Юдову. Нападающие Вадим Бердников, Денис Толпеко и Тим Стэплтон, а также защитник Мэттью Гилрой в следующем сезоне не будут выступать в московской команде.