Шеро: если Ковальчук хочет вернуться в НХЛ, контракт можно заключить с 1 июля

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал ситуацию с возможным возвращением нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ.

«Последние пару недель появилось больше предположений. Он закончил сезон в Санкт-Петербурге, стал чемпионом, так что недавно я сказал, что свяжусь с его агентом Джеем Гроссманом. Я это сделаю на следующей неделе, просто узнаю, что происходит, насколько реальны слухи о его желании вернуться.

Сейчас, когда мы выиграли первый выбор на драфте, у нас есть время подумать и взвесить все варианты. Заключить контракт с Ковальчуком можно только с 1 июля. Так что после драфта у нас будет время, посмотрим, что произойдёт", — цитирует Шеро nj.com.