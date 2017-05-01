Агент Калинина: приоритет у Сергея — «Торонто», но рассмотрим все предложения

Хоккейный агент Валерий Холин, представляющий интересы нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Сергея Калинина, прокомментировал информацию о том, что хоккеист подписал контракт с петербургским СКА, а также отметил, что решение о продолжении карьеры будет приниматься после окончания плей-офф АХЛ.

«Могу сказать одно – это полная глупость, такого по природе быть не может. Есть законы НХЛ и этические нормы, и как вы себе эту ситуацию представляете? Я никак. Ничего не знаю о подписании контракта. Это похоже на абсурд. До 1 июня Сергей не имеет права что-то подписывать. Может, будет квалификационное предложение от «Торонто». Если появятся предложения от российских клубов – их тоже рассмотрим. На сегодняшний день Калинина полностью удовлетворяет та ситуация, в которой он находится. Он нашёл свой город и свою команду.

Новости будут после того, как «Торонто» закончит выступления в плей-офф АХЛ? Конечно, когда Сергей полностью разберётся с «Торонто».

Нам вообще не интересно, у кого права на Калинина в КХЛ. Это дело клубов, а не игрока. Калинин – воспитанник Омска, оттуда уезжал в НХЛ. «Авангард» посчитал нужным обменять или продать права – это их решение. К Сергею оно не имеет никакого отношения. Он бы хотел поиграть в Омске, это его команда. Готовы ли рассмотреть предложение от СКА? Мы будем рассматривать все предложения, когда Сергей выйдет на рынок свободных агентов. Приоритет будет у «Торонто». Он здесь играет, вышел с фармом во второй раунд плей-офф. Думаю, с точки зрения этики он рассмотрит предложение клуба", — цитирует Холина «Советский спорт в Санкт-Петербурге».