Нападающий Дмитрий Макаров перешёл в «Югру»

Хоккейный клуб «Югра» заключил контракт с 33-летним нападающим Дмитрием Макаровым. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне форвард выступал за «Нефтехимик» и «Салават Юлаев». В 50 матчах регулярного чемпионата он отметился 14 (4+10) очками при показателе полезности "-9". Он также провёл две игры в плей-офф, не отметившись результативными баллами и заработав показатель полезности "-1". Всего в КХЛ Макаров провёл 501 матч, в которых набрал 290 (103+187) очков при показателе полезности "+16".