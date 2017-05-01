«Монреаль» подписал однолетний контракт с защитником Якубом Ержабеком

«Монреаль Канадиенс» договорился об условиях однолетнего контракта с защитником Якубом Ержабеком. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

25-летний Ержабек провёл дебютный сезон в КХЛ за «Витязь». На его счету 34 (5+29) результативных балла в 59 матчах регулярного чемпионата. Он помог «Витязю» впервые выйти в плей-офф КХЛ, в четырёх матчах серии первого раунда со СКА чех отметился одной заброшенной шайбой и голевой передачей.

На международных турнирах Ержабек в составе сборной Чехии принял участие в чемпионате мира 2016 года, молодёжных чемпионатах мира (2010, 2011) и юниорском мировом первенстве (2009).