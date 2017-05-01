Маклеллан: «Эдмонтону» сломали хребет на 25-й секунде игры

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан после поражения от «Анахайм Дакс» в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции (3:6, 2-1) отметил, что переломным в игре стал не момент с неудачным запросом на видеопросмотр гола Якоба Сильверберга в третьем периоде, а первая шайба соперника, заброшенная на 25-й секунде встречи.

«Не будем обманывать себя, это был не тот эпизод, что сломал нам хребет. Его сломали на 25-й секунде игры», — приводятся слова Маклеллана на официальном сайте НХЛ.