ХК «Сочи» заключил однолетний контракт с нападающим Андреем Ивановым

Хоккейный клуб «Сочи» заключил контракт с центрфорвардом Андреем Ивановым, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

Сезон-2016/17 36-летний нападающий провёл в тольяттинской «Ладе», за которую сыграл в 48 матчах. Иванов набрал 28 очков, забросив 10 шайб и сделав 18 результативных передач, а также заработал показатель полезности "-7" и 36 штрафных минут.

Всего в КХЛ форвард принял участие в 516 матчах за «Нефтехимик», «Авангард», «Югру», «Ак Барс» и «Ладу», набрав 195 (93+102) очков.