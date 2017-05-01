Виктор Шалаев: Никитин согласен уехать за океан даже на минимальный контракт

Вице-президент и генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев сообщил, что защитник Никита Никитин хочет вернуться в НХЛ.

«Это большой вопрос, будет ли продлён контракт с Никитиным. Мы предложили ему контракт, и неплохой, но он рассчитывает на то, что ему дадут какие-то деньги в Северной Америке. Мы так понимаем, он согласен уехать за океан даже на самый минимальный контракт», — цитирует Шалаева «Спорт-экспресс».

30-летний Никитин вернулся в КХЛ перед прошлым сезоном. Он провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, набрав 6 (3+3) очков при показателе полезности "+3", а также четыре игры в плей-офф, отметившись одной голевой передачей при показателе полезности "-2". В НХЛ его последним клубом был «Эдмонтон Ойлерз», за который он в сезоне-2015/16 провёл 11 матчей, и ещё 30 игр в АХЛ.