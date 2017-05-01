Гибсон: мы уже были в подобных ситуациях, игроки «Анахайма» верят друг в друга

Вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон поделился впечатлениями от победы во втором матче полуфинальной серии Западной конференции с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась со счётом 6:3, «утки» смогли сократить отставание в серии — 1-2.

«Мы уже бывали в подобных ситуациях. Тут гордиться нечем. Но мы верим друг в друга, верим, что можем выигрывать. Мы понимали, что они будут биться. Они старались, у них хорошая команда, они пытались воспользоваться моментами», — приводятся слова Гибсона на официальном сайте НХЛ.