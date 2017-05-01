Овечкин: Холтби — лучший вратарь, он покажет это в третьем матче с «Питтсбургом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от третьего матча полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (0-2 в серии).

«Это хоккей. Иногда ты доминируешь, но терпишь поражение. Мы знаем, что если будем играть так же, как в первом периоде прошлого матча, то победим. В прошлом матче мы часто попадали в штанги? Можно сказать, что нам нужна удача и без неё нельзя выиграть, но иногда надо больше стараться или бросить посильнее, тогда шайба зайдёт в ворота.

Мы не удивлены игрой Флёри, он хороший опытный вратарь, который знает, как побеждать. Нам просто надо найти пути к победе.

Говорят, я специально целился Хэйнси шайбой в голову? Нет, я сразу перед ним извинился. Никогда не хочешь никого травмировать, это был несчастный случай. Шайба подскочила и пошла верхом. Это не та ситуация, о которой я сейчас хочу говорить.

Мы верим в Холтби на 100 процентов. Мы знаем, что, когда настанет решающий момент, он покажет свой лучший хоккей, он и есть лучший. Мы его поддерживаем, и неважно, что произошло. Он — лучший вратарь в лиге и сегодня это покажет", — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.