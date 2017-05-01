Мэры Нэшвилла и Сент-Луиса заключили пари на исход серии «Предаторз» — «Блюз»

Перед третьим матчем полуфинала Западной конференции между «Нэшвилл Предаторз» и «Сент-Луис Блюз» мэр Нэшвилла Меган Бэрри заключила пари со своей коллегой из Сент-Луиса Лидой Крюсон на исход серии. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ. Встреча завершилась победой «хищников», которые вышли вперёд в серии со счётом 2-1.

Победитель получит подарочную корзину с музыкальным альбомом (в стиле блюз в случае поражения «Сент-Луиса» или кантри, если проиграет «Нэшвилл»), коллекцию соусов для барбекю, местный десерт из города проигравшей стороны, а также специальный игровой свитер.

«Предаторз» готовы пройти весь путь до финала Кубка Стэнли. Мне нравится мэр Крюсон и её чудесный город, но в этом году они будут петь блюз", — сказала Бэрри.