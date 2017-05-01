Холтби: «Вашингтон» собирается доказать, что может больше

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился ожиданиями от третьего матча полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (0-2).

«Мы все уверены друг в друге, поэтому и добивались успеха весь сезон. Только так можно добиться успеха и сейчас. Нам комфортно играть и дома, и на выезде. Преимущество игры в гостях в том, что мы немного упрощаем игру. Если соперник пытается поразить своих болельщиков, то мы стараемся одержать победу. Наш настрой на сегодня — надо выиграть, неважно, каким способом. Нам не надо показывать красивый хоккей, мы должны действовать, как команда, каждый должен проявить больше ответственности. Если мы будем так играть, то добьёмся успеха.

К каждому матчу я готовлюсь одинаково. Когда случаются неудачи, я концентрирусь на тех моментах, которые не получились. Я смотрю на этот матч, как на возможность вернуть свою игру и помочь команде.

Конечно, мы не собирались проигрывать 0-2. Но, если разобраться, мы контролировали игру в зоне соперника, но «Питтсбург» — терпеливая команда, которая ждёт своих шансов. Они не так сильно прессингуют, но здорово создают и реализуют моменты после отскока или заблокированного броска. Не скажу, что мы разочарованы. Мы знаем, что можем больше и собираемся доказать это", — сказал Холтби в эфире клубного телевидения.