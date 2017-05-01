«Рейнджерс» подписали контракт с финалистом NCAA защитником Пионком

«Нью-Йорк Рейнджерс» договорился об условиях контракта с защитником Нилом Пионком. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

21-летний хоккеист в сезоне-2016/17 выступал за команду университета Миннесота-Дулут и в 42 матчах отметился семью заброшенными шайбами и 27 голевыми передачами при показателе полезности "+24". Пионк помог своей команде дойти до финала NCAA, где они проиграли университету Денвера. За два сезона в университетской лиге на его счету 51 (11+40) результативный балл в 82 встречах.