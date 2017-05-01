Шляхтин: Аболс останется главным тренером «Лады»

Министр спорта Самарской области, вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин сообщил, что Артис Аболс продолжит занимать пост главного тренера клуба.

«Весь старый штаб команды остаётся: с Аболсом, с Макаровым и Вдовиным. Думаю, у команды с ними есть возможность дать результат. Был жёсткий разговор с губернатором. Если не будет результата, клуб с ними расстанется. Моё мнение было — 50 на 50. С одной стороны, я за стабильность, но с другой, результаты не отвечают ожиданиям. Надо биться, надо играть», — цитирует Шляхтина ТАСС.

Тольяттинская команда за последние три года ни разу не сумела выйти в плей-офф КХЛ, а в минувшем сезоне под руководством Аболса заняла предпоследнее место в регулярном чемпионате в Восточной конференции.