Тротц: «Вашингтон» расстроен результатом, но не парализован

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился ожиданиями от третьего матча полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз».

«Флёри в этой серии отразил 94,4% бросков? Когда у вратаря такие показатели, всегда можно сказать, что мы не делаем достаточно, чтобы его пробить, но он хорошо играет. Нам надо делать больше, чтобы он уже не играл так хорошо.

Нам надо поправить игру спецбригад, пропускать меньше выходов два в одного. Надеемся, это поможет забивать больше, чем пропускать. Нам всё время приходилось отыгрываться, давить на ворота, отчасти и поэтому мы пропускали контратаки. Флёри отбивает шайбу, или Сид блокирует бросок, и соперник организует выход два в одного, а они хорошо реализуют моменты.

Почему я решил сохранить сочетания звеньев? Мы много хорошего делали в этой серии, только не можем похвастаться результатом. Если посмотреть на аналитику и не знать счёт, можно подумать, что мы впереди. Однако всё, что имеет значение — это счёт на табло. Тем не менее я считаю, что у нас есть всё для победы. Мы произвели некоторые небольшие изменения в составе, но ничего шокирующего. Надо терпеливо играть не 30-40, а все 60 минут или сколько потребуется. Тяжелее это делать, когда отыгрываешься, это как бежать в гору. Надо постоянно перебарывать это. Мы понимаем свою ситуацию, надо просто одержать несколько побед. Мы, конечно, расстроены результатами, но не парализованы. Это говорит о лидерских качествах наших игроков. У команды был разговор за закрытыми дверями. Это прекрасно, я как тренер хочу, чтобы мои игроки понимали свою ответственность. Мой посыл — надо прибавлять и постоянно расти, это относится к каждому игроку", — сказал Тротц в эфире клубного телевидения.